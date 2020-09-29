Выплаты на детей из малообеспеченных семей в России станут больше

Минтруд планирует увеличить сумму пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, Минтруд собирается увеличить сумму детских выплат до регионального прожиточного минимума.

Речь идет о пособиях семьям, в которых при выплате равного половине регионального прожиточного минимума пособия на ребенка среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума.

На такие изменения потребуется порядка 95 млрд рублей, отметили в министерстве.

Ранее правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет, отменив необходимость предоставлять с ноября сведения об алиментах.

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