Арендное жилье в России может подорожать на 8% в 2021 году

Стоимость арендного жилья в крупных городах России может вырасти примерно на 8% к лету 2021 года, пишут «Известия».

По прогнозам участников рынка недвижимости, до конца 2020 года стоимость может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3-4%), а к лету 2021 года — еще на 4-5%.

Отмечается, что спрос на такие квартиры увеличивается, при этом арендодатели, которые давали отсрочки и скидки на период пандемии, массово их отменяют.

Однако подорожание арендного жилья может не произойти, если начнется новый карантин продолжительностью от месяца и более, отмечают эксперты. Тогда цена аренды останется на сегодняшнем уровне.

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