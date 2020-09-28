Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

Урожай российской пшеницы ко второй половине сентября стал вторым после исторического рекорда в 2017 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

«По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что компании и фермеры уже успели омолотить 121 млн тонн зерновых разных культур с с 42,1 млн гектаров посевных площадей. Урожайность составила 28,8 центнеров на гектар.

Исторический рекорд по урожаю пшеницы Россия установила в 2017 году. Тогда с полей было собрано 86 млн тонн продукта.

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