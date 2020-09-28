ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Центробанк продлил требование к обязательному зачислению пенсий только на карты национальной платежной системы «Мир» до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора платежной системы Банка России Аллы Бакиной.

«Мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — заявила Бакина.

По ее словам, большинство российских пенсионеров уже перешли к использованию банковских карточек «Мир», однако все еще остаются те, кто продолжает пользоваться другими системами.

Платежная система «Мир» появилась в России в 2015 году. Массовый выпуск таких карточек российские банки начали в 2017 году.

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