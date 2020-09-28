Самарская область признана лидером в развитии государственно-частного партнерства

Самарская область признана абсолютным лидером среди регионов страны по уровню развития государственно-частного партнерства. Об этом стало известно на VII инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП-2020», который состоялся в Москве.

Поделиться успешным опытом по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства на конгресс приехала делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Приветствуя участников сессии, зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что развитие ГЧП – одна из приоритетных задач правительства. «Мы ставим задачу поменять подходы, чтобы на каждый бюджетный рубль привлекать как можно больше внебюджетных источников финансирования. От этого выиграют все: граждане, экономика, участники процесса», — подчеркнул он.

«То, что реализация проектов на основе механизмов ГЧП очень перспективное направление, мы поняли несколько лет назад и настойчиво им занимаемся, – рассказал губернатор Дмитрий Азаров. – Мы на протяжении ряда лет входим в лидирующую группу. То, что сейчас стали абсолютными лидерами – не столь важно по сравнению с тем, что мы каждый год, последовательно занимаясь этими вопросами, действительно достигали эффективности. Это еще раз подтверждает верность выбранного курса, Стратегии лидерства Самарской области, лидерства по всем направлениям, и ГЧП здесь – не исключение».

Азаров также отметил, что включение механизмов ГЧП в нацпроекты даст серьезный импульс развития стране.

«Мы это предлагали год назад на совещании в правительстве РФ и последовательно эту позицию отстаиваем, – отметил губернатор. – В строительстве детских садов, частных школ, социальных объектов, в том числе для людей старшего поколения, спортивных объектов мы имеем колоссальный потенциал совместной работы с бизнесом, реализации ГЧП, если сможем направить средства нацпроектов. Считаю это крайне актуальной задачей».

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов заявил, что: «В регионе сформированы высокие компетенции в сфере реализации ГЧП. В эксплуатацию веден 21 объект, создано 1333 рабочих места, привлечено 8 млрд внебюджетных инвестиций. На данный момент в работе областного правительства находится 74 проекта, 48 из которых предварительно оцениваются в 150 млрд рублей».