В Тольятти стартовало строительство ж/д-ветки к Особой экономической зоне

Самарское правительство и руководство ОЭЗ «Тольятти» создали все необходимые условия для запуска строительства железнодорожного пути, который протянется от вокзала Автозаводского района до Особой экономической зоны, и, согласно пресс-релизу, который поступил в редакцию «Газеты.Ru» 28 сентября, в понедельник, подрядчик проекта уже приступил к работе.

Отмечается, что железнодорожная ветка протяженностью 14 км соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти», а также пройдет непосредственно по инвестиционной площадке.

Таким образом, новая магистраль позволит перевозить 1,4 миллиона тысяч тонн грузов в год.

«Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону придаст колоссальный импульс развитию Тольятти, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Регион готов даже взять на себя обязательства по гарантированному финансовому потоку, привлечению дополнительных инвесторов в ОЭЗ».

По его словам, сомнений в конечной реализации проекта нет. «Он выгоден и »РЖД» и, конечно же, нашему региону», — подчеркнул Азаров.

О том, как будет развиваться одна из лучших инвестплощадок России, рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

«На сегодняшний день сформирована трехлетняя программа строительства индустриальных парков на территории ОЭЗ «Тольятти» общей площадью 78 тыс. кв. м. Уже в этом году в ОЭЗ будут построены новые производственные корпуса площадью более 11 тыс. кв. м для всемирно-известного производителя автокомпонентов – компании «Faurecia». В начале следующего года мы введем в эксплуатацию полноценный таможенный комплекс, - пояснил он. - Рядом с границей особой экономической зоны пройдет новая международная магистраль «Европа - Западный Китай», что даст дополнительные существенные преимущества инвесторам, которые зайдут, как в Самарскую область, так и конкретно на площадку ОЭЗ», — резюмировал Богданов.