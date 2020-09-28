Австралийский парк развлечений, где погибли 4 человека, заплатит штраф в $2,5 млн

Компания-учредитель парка развлечений Dreamworld Ardent Leisure в Австралии заплатит штраф в 3,6 миллиона австралийских долларов (больше $2,5 млн) в связи с гибелью четырех человек на одном из аттракционов в 2016 году, сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошел 25 октября 2016 года в парке Dreamworld на побережье штата Квинсленд. Тогда люди получили тяжелые травмы на аттракционе Thunder River Rapids, спускаясь на круглых плотах по специальному каналу.

Отмечается, что Ardent Leisure признала вину в нарушении трех норм об охране труда.

«Ardent безоговорочно принимает на себя ответственность за эту трагедию», — приводятся слова из заявления президента компании Гэри Вайса и гендиректора Джона Осборна.

Отмечается, что семьи и другие пострадавшие получили компенсацию.

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