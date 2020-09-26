Доходы бюджета РФ за годы действия инвестконтракта по Приобскому месторождению составят 1 трлн

В контексте опубликованных выводов Счетной палаты о, якобы, непредставлении Минфином России финансово-экономического обоснования налогового вычета для Приобского месторождения «Роснефть» сообщает:

«Одобренный Государственной думой в первом чтении законопроект предусматривает механизм гарантированного достижения бюджетной эффективности от предоставления инвестиционного стимула для Приобского месторождения.

Речь идет о заключении юридически обязывающего инвестиционного контракта Компании с Правительством, который позволит обеспечить кратное увеличение доходов государства до 1 трлн рублей», - говорится в заявлении НК.

Как известно, предлагаемая инвестиционная модель уже доказала свою эффективность на примере Самотлорского месторождения. Так, за первые два года действия инвестиционного контракта на Самотлоре бюджет в виде дополнительных налогов получил 111 млрд.руб.

За период действия инвестиционного контракта, мультипликативный эффект экономики от инвестиций в Самотлор составит не менее 1,7 триллиона рублей, что превысит величину налоговых инвестиций почти в 5 раз.

Таким образом, пример Самотлорского месторождения свидетельствует о том, что Россия обладает огромным потенциалом в вопросе поддержания и даже увеличения добычи на зрелых месторождениях.

По условиям соглашения в те периоды, когда рыночная цена на нефть не превышает цены на нефть, установленной бюджетным правилом, инвестиционные стимулы не будут применяться.

При этом НК берет на себя безусловные обязательства перед государством по росту объема инвестиций в разработку Приобского месторождения, увеличению объема добычи и налоговых поступлений в бюджет.

Инвестиционное соглашение не только придаст новый импульс развитию одного из ключевых нефтегазовых активов Западной Сибири, но и будет иметь существенный мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики.

«Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком в стране. За последние пять лет совокупные доходы бюджета от деятельности ПАО «НК «Роснефть» превысили 17 трлн рублей.

С учетом участия представителя Счетной палаты на предварительных этапах проработки законопроекта Министерством финансов РФ улучшение взаимодействия между ведомствами послужило бы снятию претензий и бюрократических проволочек в процессе принятия закона.