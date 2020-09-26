В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК).

Эти изменения касаются получателей пенсий и пособий на детей.

В связи с этим получателям детских пособий необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов, если ранее они не предоставляли данные своей карты «Мир». Тем, кто получает пенсии или другие выплаты из ПФР, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Уточняется, что возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта, сохранится.

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