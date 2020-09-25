В Москве закрыли магазины Eurospar и «Пятерочка» за нарушение «масочного режима»
Анна Светлова
В Москве закрыли ряд магазинов Eurospar и «Пятерочка» за нарушение «масочного режима». Об этом сообщает Оперативный штаб.
За минувшие сутки была ограничена деятельность шести предприятий торговли.
Отмечается, что в них посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию.
В общей сложности по решению Роспотребнадзора были закрыты 49 магазинов.
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