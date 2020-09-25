Корпорация МСП провела стратегическую сессию во Владимирской области

Иван Акимов

25 сентября 2020 года представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели во Владимирской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний. Мероприятие прошло в дистанционном формате.

В рамках мероприятия Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

В ходе сессии Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отметил: «Администрация Владимирской области системно работает над созданием благоприятного делового климата в регионе. И Корпорация МСП – наш надёжный союзник в вопросах стимулирования бизнес-активности. Мы совместно работаем с такими инструментами поддержки предпринимателей, как льготный лизинг, гарантии и поручительства, бесплатное обучение, консалтинг и другими». В своей речи глава региона также выразил благодарность Корпорации за поддержку субъектов МСП в период эпидемии COVID-19 и почеркнул, что «…МСП Банком выдано в период с марта по сентябрь 2020 года землякам-предпринимателям 19 кредитов для поддержки и сохранения занятости и возобновление деятельности предприятий на общую сумму около 34 млн рублей. Это позволило сохранить 477 рабочих мест. Ещё одному обратившемуся за помощью предприятию предоставлена отсрочка на сумму 279,27 млн рублей».

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отметил успешный опыт взаимодействия с руководством Владимирской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

«В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 млрд рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже, по сравнению с рыночными условиями» – подчеркнул Генеральный директор Корпорации МСП.