Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская провела переговоры с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком и нидерландским послом в Литве Бонни Хорбах. Об этом сообщается на ее Telegram-канале «Пул Первой».

Отмечается, что политик поблагодарила представителей Нидерландов за поддержку и солидарность с белорусским народом.

Отмечается, что министр высказал интерес к планам Тихановской и Координационного cовета и способам проведения диалога по разрешению политического кризиса в белорусском государстве.

Кроме того, оппозиционер отдельно выразила благодарность собеседникам за то, что поверенный в делах Нидерландов в Белоруссии Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут лично присутствовал на суде над членом президиума КС Марией Колесниковой.

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