«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан

Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующие поручения вице-премьер Юрий Борисов дал ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития. Выполнить их ведомствам предстоит до 19 ноября.

В распоряжении также говорится о необходимости до 6 октября подготовить предложения по «дополнительному росту тарифов на электроэнергию». Они должны быть проработаны с учетом затрат на установку приборов на ближайшие три года.

Ранее в России начали действовать измененные правила проверки измерительных приборов.

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