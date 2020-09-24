«Сбербанк» презентовал новый бренд экосистемы банка
Марина Львова
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Сбербанк официально на онлайн-конференции «Сбер Конф» представил новый логотип экосистемы банка — Сбер.
Новый логотип представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг.
Внутри находится зеленая галочка, рядом с ней название Сбер.
Глава Сбера Герман Греф рассказал в ходе презентации, что фирменный знак сохранил ключевые элементы логотипа банка. Галочка символизирует целеустремленность и ориентированность на результат, круглая форма — сфокусированность на потребностях клиента.