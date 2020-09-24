«Ъ»: в России предложили изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд России представил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, ведомство предлагает с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 109% от данного показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%.

Также министерство предлагает до 2026 года установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по России, сообщает издание.

Как отмечает газета, соответствующие поправки в два профильных федеральных закона уже были представлены и одобрены на заседании правительства, прошедшем 23 сентября.

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