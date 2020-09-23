США расширили санкции против России

Вашингтон ввел новые санкции против российских граждан и компаний, сообщается на сайте американского минфина.

В сообщении ведомства отмечается, что ограничения направлены против Евгения Пригожина, а именно против организаций и физических лиц, работающих от его имени над усилением влияния Москвы в Центральноафриканской Республике.

Новые санкции также направлены на привлечение к ответственности российских разведывательных организаций, в том числе ФСБ, за совершение ряда дестабилизирующих действий, таких как злонамеренная кибер-деятельность и вмешательство в выборы США.

В перечень ограничений включили Бориса Гайковича, Елену Иванову, Надежду Кучумову, Владислава Занина, Никиту Ковалевского, Александра Кузина, Дмитрия Сытого и Евгения Ходотова.

Санкции введены также против ряда компаний, в частности против Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY.

Ранее США объявили о создании коалиции против «Северного потока — 2».