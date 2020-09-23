Маск пообещал беспилотную Tesla за два млн рублей

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что компания Tesla будет выпускать беспилотные автомобили по доступной цене. Об этом сообщает New York Post.

По его словам, это произойдет через три года.

«Мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за $25 тыс. (примерно 1,9 млн рублей. — «Газета.Ru»), который будет полностью беспилотным», — сказал Маск на встрече с акционерами в Калифорнии.

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