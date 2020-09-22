В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России исключили возможность приостановки выплаты пенсий, если не снимать ее с банковской карты, сообщает РИА «Новости».

Там подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют действительности. Денежные средства будут начисляться на карту, даже если получатель их не снимает.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что необходимо регулярно снимать пенсию с банковских карт, иначе получатель может столкнуться с приостановкой ее выплат.