В ПФР ответили на сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России заявили, что данные о приостановке выплаты пенсии, если получатель шесть месяцев не снимает средства с карты, являются ложными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта информация не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

В фонде подчеркнули, что никакой приостановки выплат в таком случае не происходит.

Ранее о необходимости регулярно снимать пенсию с карты заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он утверждал, что такой приостановкой выплат государство защищает себя от «лишних» трат, поскольку получатель может покинуть страну или умереть, а уведомления в ПФР приходят с опозданием.

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