Торговые центры лишились спонтанных покупателей из-за коронавируса

Анна Светлова

Трафик по посещаемости московских торговых центров в августе текущего года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании CBRE.

По данным Shopping Index компании Watcom, по всей России разрыв составлял 21%.

Как сообщили аналитики CBRE, несмотря на пандемию, почти на 30% по сравнению с августом 2019 года увеличились продажи H&M, более чем на 20% — Uniqlo и Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka и др.).

При этом из-за ограничений для работы общепита и сектора развлечений люди меньше стали интересоваться данными сегментами.

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