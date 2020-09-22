В РФ может появиться маркировка крепкого алкоголя
Глава Мипромторга РФ Денис Мантуров заявил, что после введения обязательной маркировки пива аналогичная мера может распространиться на крепкие напитки, пишет газета «Известия».
«Пока имеет смысл говорить о маркировке крепкого алкоголя как логичном следующем шаге, но окончательные решения будут приниматься постепенно, исходя из успешности эксперимента», — заявил министр в интервью изданию.
Ранее Мипромторг предложил сделать маркировку пива в России обязательной с 2021 года для борьбы с фальсификатом. Против выступили производители, которые заявили, что некачественная пивная продукция практически отсутствует на рынке.
В свою очередь, Мантуров считает, что такая мера позволит ежегодно пополнять бюджет на 20 млрд рублей. Он выдвинул идею маркировать пиво специальными акцизными марками с использованием радиочастотных меток.
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