Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В системе быстрых платежей (СБП) полномасштабно заработал новый сервис — переводы физлицам от компаний, предают «Известия».

Данный сервис позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Микрофинансовые организации смогут теперь через СБП переводить клиентам кредитные деньги, а магазины — делать возвраты.

Первым такой функционал сделал доступным для всех клиентов «Делобанк».

На первом этапе запуска СБП были реализованы перечисления по номеру телефона между физлицами. На втором этапе в системе появилась функция оплаты товаров, в том числе по QR-коду.

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