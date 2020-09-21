«Газпром нефть» испытала беспилотный вертолет на месторождении в Арктике

На Гыданском полуострове в ЯНАО впервые в России был испытан беспилотный воздушный комплекс для доставки тяжелых и негабаритных грузов в условиях Арктики, говорится в пресс-релизе компании «Газпром нефть», поступившем в понедельник, 21 августа, в редакцию «Газеты.Ru».

Отмечается, что беспилотный вертолет «Тайбер» KAGU-150 успешно совершил несколько рейсов и доставил грузы на Восточно-Мессояхский нефтепромысел.

Целью испытаний было подтвердить потенциал беспилотных технологий для оперативного и безопасного жизнеобеспечения северных автономных месторождений.

Реализовали проект специалисты «Газпромнефть-Снабжения», а также представители отечественного производителя беспилотных систем «Тайбер», сотрудники «Мессояханефтегаза».

Беспилотник, управляемый с базы в пос. Тазовский, успешно преодолел маршрут протяженностью 130 км и доставил на месторождение груз весом 150 кг.

Второй этап испытаний пройдет в декабре 2020 года.

Тестирование «Тайбера» стало уже третьим испытанием беспилотных технологий в логистике, которые «Газпром нефть» провела в 2020 году на добывающих активах.

«В России беспилотные воздушные технологии развиваются очень активно и не уступают по своим характеристикам иностранным аналогам. Успешное испытание беспилотного воздушного комплекса для перевозки грузов в условиях Арктики – еще один шаг на пути трансформации наших логистических процессов», — говорит гендиректор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов.

По его словам, уровень эффективного использования компанией «Газпромнефть-Снабжение» новых технологий в складской и транспортной логистике позволяет говорить о совершенно новом подходе к созданию и эксплуатации логистической инфраструктуры, в основе которого – современные, доказавшие свою экономическую эффективность решения.