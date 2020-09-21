Омбудсмен оценил законопроект о всероссийском сносе жилья

Общественный омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский заявил, что законопроект о «всероссийской реновации» имеет множество противоречий, передает РИА «Новости».

По его словам, значимым нюансом является то, что местные власти могут принять решение о зачистке территории на основании согласия менее 70% граждан.

«Можно зайти в густонаселенный район, где две трети согласились, а одна треть нет. Это много, и возникает вопрос, почему не считаются с интересами 33% граждан», — отметил Котровский.

Он также обратил внимание на прописанный в проекте закона равнозначный размен жилья или предоставление денег взамен его.

Омбудсмен напомнил, что в некоторых регионах цена на сносимое жилье при отказе переселяться значительно ниже рыночной, и у потенциального покупателя может не хватить денег на покупку нового.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, при принятии которого в России местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья.