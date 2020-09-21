В Госдуме раскритиковали идею Кудрина о приватизации госимущества

Идея масштабной приватизации для пополнения федерального бюджета хороша только в теории. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, комментируя предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

«Я против того, чтобы сейчас взять и получить путем приватизации разовые деньги. Нужно компромиссное решение – использовать и частный, и государственный сектор. Предложение Кудрина – это не выход», — сказал депутат.

Он добавил, что приватизация возможна в качестве «разовой акции», на длительный эффект от этой меры рассчитывать не стоит.

«Как разовая акция – возможно, но в длительной перспективе говорить о том, что это принесет постоянные доходы – намного большие, чем сейчас государству приносят корпорации, – я в это не верю. Ведь в теории не так уж и важно, кто собственник. Главное, чтобы он эффективно управлял и платил налоги «вбелую». Для России эти механизмы не очень хорошо работают», — заключил Катасонов.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что государство могло бы получать от приватизации до 300 млрд рублей в течение 5-6 лет. Это позволило бы избежать повышения налогов.

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