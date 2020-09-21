В Госдуме раскритиковали идею Кудрина о приватизации госимущества

Никита Чикунов Эксклюзив
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября... Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября...
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Идея масштабной приватизации для пополнения федерального бюджета хороша только в теории. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, комментируя предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

«Я против того, чтобы сейчас взять и получить путем приватизации разовые деньги. Нужно компромиссное решение – использовать и частный, и государственный сектор. Предложение Кудрина – это не выход», — сказал депутат.

Он добавил, что приватизация возможна в качестве «разовой акции», на длительный эффект от этой меры рассчитывать не стоит.

«Как разовая акция – возможно, но в длительной перспективе говорить о том, что это принесет постоянные доходы – намного большие, чем сейчас государству приносят корпорации, – я в это не верю. Ведь в теории не так уж и важно, кто собственник. Главное, чтобы он эффективно управлял и платил налоги «вбелую». Для России эти механизмы не очень хорошо работают», — заключил Катасонов.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что государство могло бы получать от приватизации до 300 млрд рублей в течение 5-6 лет. Это позволило бы избежать повышения налогов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ