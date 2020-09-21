В Госдуму внесли закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

В Госдуму внесен законопроект, при принятии которого в России местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Инициатива предусматривает внесение изменений в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы Российской Федерации.

Авторами проекта представлены сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

В документе говорится о необходимости комплексного развития территорий с возможностью принудительного изъятия недвижимости по всей территории страны. То есть, инициаторы проекта предложили дать местным властям полномочия сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».

Решение о включении в программу реновации может быть принято в случае одобрения две трети собственников или нанимателей квартир. Убрать дом из программы разрешается одной третью голосов.

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