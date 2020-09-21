Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.

Так, реальный размер назначенных пенсий к предыдущему году в 2019 году составил 101,5%. Отмечается, что этот показатель в 2018 году был равен 100,8%.

Уточняется, что на 31 декабря прошлого года средний размер страховой пенсии в целом был 14 608 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — 15 496 рублей.

В Счетной палате также отметили, что соотношение между средним размером пенсий и средней заработной платой снизилось с 30,8% до 29,6%.

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