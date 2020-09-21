Умер экс-гендиректор PepsiCo

В возрасте 99 лет скончался гендиректор компании PepsiCo Дональд Кендалл, благодаря которому в СССР появилась газировка Pepsi. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Неустанно заботился о расширении нашего бизнеса, был бесстрашным руководителем и прирожденным продавцом. Он верил, что бизнес может способствовать налаживанию мостов между культурами», — говорится в пресс-релизе компании.

Впервые в Советском Союзе о Pepsi Cola узнал лидер страны Никита Хрущев в 1959 году на Американской национальной выставке. Тогда приехавший в Москву президент США Ричард Никсон показал секретарю ЦК КПСС американскую продукцию, в том числе знаменитую газировку. Спустя 14 лет «Pepsi стала первым товаром из США, который производился и продавался в России.