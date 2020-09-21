Россия возобновляет авиаперелеты в Минск, Нур-Султан и Бишкек
Елизавета Мележенкова
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому Россия частично возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщает ТАСС.
Так, самолеты начнут летать один раз в неделю в Нур-Султан, Бишкек и Минск.
Кроме того, с 27 сентября вновь начнут отправляться рейсы в южнокорейский Сеул.
Отмечается, что с 21 сентября перестанут работать программы вывозных рейсов, поскольку возобновляется международное авиасообщение.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Египтом и рядом других стран.
27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.