В Госдуме предложили компенсировать траты за услуги частных детсадов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Письмо с предложением было отправлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, передает RT.

Законодатель напомнил, что Конституция гарантирует россиянам бесплатное и общедоступное дошкольное образование.

При этом Федоров отметил, что не все дети, стоящие в очереди в детсады, могут вовремя получить там место. Это заставляет родителей пользоваться услугами частных дошкольных образовательных учреждений и тратить на это большие деньги.

Так, депутат предлагает создать механизм компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц для тех семей, которым не удалось получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления.

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