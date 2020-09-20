Белоруссия и РФ могут отменить роуминг до конца года

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота уведомил, что Министерства связи двух стран обещали до конца текущего года решить вопрос с отменой роуминга. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что работа в этом направлении ведется.

По словам госсекретаря, заверение о том, что ведомства решат эту проблему, «было достаточно четкое».

«На последнем заседании министерств было дано обещание все-таки до конца этого года этот вопрос решить», — сказал Рапота.

В декабре 2019 года была утверждена «дорожная карта» по отмене роуминга на территории Белоруссии и России.

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