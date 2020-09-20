«Белавиа» анонсировала возобновление рейсов в РФ
Антон Демидов
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«Белавиа» планирует возобновить рейсы в Россию с 1 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу белорусского авиаперевозчика.
В авиакомпании отметили, что в сентябре рейсов не будет.
«Возможно, это российские авиакомпании, такие как «Аэрофлот», выполняют рейсы (в Минск с 26 сентября. — «Газета.Ru»), а пока у «Белавиа» сообщения с Россией нет», — сказали в справочной службе.
Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.
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