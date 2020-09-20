Сенатор назвал цену отказа от «Северного потока — 2» для Европы

Российский сенатор, Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Европу ждут серьезные штрафные санкции в случае отказа от газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

«Если кто-то думает, что отменить «Северный поток — 2» можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то однозначно будет. Будут серьёзные штрафные санкции», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в случае отмены проекта у Европы будут проблемы с обеспечением энергоносителями. Кроме того, он отметил потерю имиджа стран, которые ранее поддержали проект.

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