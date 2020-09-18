Бундестаг Германии большинством голосов отказался голосовать по существу по выдвинутому партией «Зеленые» предложению об остановке проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По результатам голосования, предложение передали в комитет по экономике и энергетике бундестага.

Ранее фракция «Зеленые» внесла в бундестаг предложение, в котором призвала правительство ФРГ «дистанцироваться от трубопровода «Северный поток — 2» и воспрепятствовать окончанию его строительства надлежащими мерами».

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