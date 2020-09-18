Из России за границу перевели рекордную сумму денег

В июле 2020 года из России люди перевели рекордную с октября 2018 года сумму денег, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Объем переводов достиг $837 млн. Основную часть ($686 млн) направили в страны СНГ, оставшаяся часть ($152 млн) — в страны дальнего зарубежья.

Как пишет издания, на увеличение переводов повлияли отложенный из-за карантина спрос и восстановление работы у трудовых мигрантов из СНГ.

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