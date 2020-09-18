В Эстонии из-за пандемии запретили продавать алкоголь ночью во всех заведениях

Правительство Эстонии из-за активного роста числа новых случаев COVID-19 вводит с 26 сентября полный запрет на продажу алкоголя с полуночи до 10.00. Ограничения коснутся всех заведений, в том числе баров и ресторанов, сообщает «Интерфакс».

«Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00:00 часов до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях», — сообщили агентству в пресс-службе эстонского кабмина.

Как отметили в пресс-службе, в стране наблюдается значительный рост числа новых случаев заражений.

Вирус, в свою очередь, наиболее активно распространяется на вечеринках, а алкоголь способствует переменам в поведении человека, из-за чего он забывает о правилах безопасности, отметили в кабмине.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже больше миллиона человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат «Спутник V» разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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