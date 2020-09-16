Решетников: объем инвестиций в РФ восстановится не ранее 2022 года

Объем инвестиций в российскую экономику достигнет докризисных значений не ранее 2022 года. В 2021 году восстановление инвестиционного спроса не будет быстрым, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

«Скажется оптимизация расходов федерального бюджета и бюджетов регионов, которая, конечно, в первую очередь отразится на инвестиционных расходах. Мы понимаем, тот буйный рост антикризисный на инвестиционные расходы этого года сложно будет в следующем году поддержать», — заявил министр.

Он добавил, что рост инвестиций с 2022 года прогнозируется на уровне 5% и выше, в 2021 году — лишь 3,9%.

По данным Минэкономразвития, к сентябрю 2020 года объем инвестиций в основной капитал РФ упали на 6,6%.

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