На отпугивание ворон с крыши Дома правительства потратят 42 млн рублей
Елизавета Мележенкова
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Правительство собирается выделить 42,6 млн рублей на истребление ворон на кровле Дома правительства России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.
В документе говорится, что на организацию работ по контролю за птицами на крыше здания будет направлено по 21,3 млн рублей в 2021 и 2022 годах.
Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер заявила, что в случае избрания разумного метода отпугивания ворон это решение будет благоразумным.
А сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова отметила, что в настоящий момент в столице нет необходимости борьбы с птицами.
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