Топ-менеджеры ПСБ вошли в рейтинг топ-1000 лучших менеджеров РФ
Топ-менеджеры ПСБ оказались в числе лидеров рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» в категории «Коммерческие банки», составленном Ассоциацией менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ».
Так, главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов вошел в тройку лучших в номинации «Топ-100 финансовых директоров».
Кроме того, в номинации «Топ-50 ИТ-директоров» четвертое место занял Сергей Пегасов, старший вице-президент - руководитель дирекции информационных технологий ПСБ.
Отмечается также, что Михаил Дорофеев, руководитель юридического блока банка, и Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ, вошли в пятерку лучших в соответствующих номинациях «Топ-50 директоров по правовым вопросам» и «ТОП-100 директоров по персоналу».
Напомним, что рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.
Основная цель рейтинга – стремление выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.