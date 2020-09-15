США, Европа и Япония в августе сократили запасы нефти на 30 млн баррелей

США, Европа и Япония в августе сократили коммерческие запасы нефти на 30 млн баррелей, но все еще превышают среднюю за пять лет норму, пишет ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

США снизили запасы на 19,3 млн баррелей, в Европе — на 9,8 млн баррелей, в Японии на — 1,3 млн баррелей.

В то же время коммерческие запасы ОЭСР достигли 3,225 млрд баррелей, то есть выросли на 13,5 млн баррелей. В настоящее время они превышают уровень прошлого года на 335 млн баррелей.

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