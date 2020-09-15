В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки», пишет газета «Известия».

По данным издания, пункт об обсуждении данного вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы. В документе указано, что почасовой МРОТ может быть применена «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».

Генеральное соглашение будет определять темы для рассмотрения Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, работу которой координирует вице-премьер Татьяна Голикова. Ожидается, что проект соглашения будет сформирован до конца октября.

В Федерации независимых профсоюзов России сообщили, что предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны ккабмина.

Минимальные ставки за час уже применяются во многих развитых странах. Например, в 2019 году в Германии она составляла 8,5 евро, в Болгарии — 6 евро, в Румынии — 7,7 евро.

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