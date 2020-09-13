Politico указало на шесть вариантов отказа Германии от «Северного потока-2»

У Германии существует шесть вариантов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток — 2», переложив «грязную работу» по отказу на других. Об этом пишет издание Politico.

Так, Берлин может оказать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда, чтобы те отозвали ранее выданные разрешения на строительство. В этом случае изъятие разрешений создаст возможность для оператора газопровода Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию. В таком случае ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода. Речь идет о сумме около €9,5 млрд, отмечает издание.

Согласно второму варианту, Берлину нужно следить за судебным процессом с неправительственными организациями, выступающими против строительства «Северного потока-2».

Также журналисты издания предлагают Германии задействовать национальное ограничение на импорт российского газа.

Еще одним вариантом для ФРГ являются санкции Евросоюза. Берлин может настоять на их введении или может дать властям США возможность «выполнить работу» по остановке проекта, указывает Politico.

Издание также отмечает, что в случае если проект все же будет завершен, начало его работы будет осложнено проблемами, связанными с получением лицензии.

Ранее сообщалось, что власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток — 2» как реакцию на инцидент с блогером Алексеем Навальным.