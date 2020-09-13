Эксперт счел абсурдной позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Дания занимает абсурдную позицию по «Северному потоку — 2», передает НСН.

Как сообщалось, премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила начать новую дискуссию насчет строительства газопровода после госпитализации блогера Алексея Навального. Она указала, что изначально выступала против этого проекта. Глава датского правительства заявила, что европейским странам не нужно делать себя зависимыми от российского газа. При этом в июле 2019 года Дания разрешила прокладку трубопровода.

Юшков раскритиковал довод датской стороны о том, что проект якобы приведет к увеличению зависимости от газа из России. Эксперт отметил, что по трубопроводу без заключения новых контрактов будут перекачиваться те же объемы голубого топлива, изменится лишь маршрут.

«Дания в одностороннем порядке не может ввести санкции, как и любая другая страна Евросоюза, потому что вопрос санкций находится на наднациональном уровне», — сказал Юшков.

Он также отметил, что Дания не видится ему важным игроком в вопросе реализации «Северного потока — 2». Аналитик напомнил, что Дания выдала разрешение на строительство газопровода и забрать его просто так невозможно.

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