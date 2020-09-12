Фермеры предупредили о резком подорожании картошки в России

Стоимость картофеля выросла на 20% из-за неурожая в 2020 году и может подорожать еще сильнее, пишет «Московский Комсомолец».

Так, по данным издания, фермеры ожидают сильного недобора урожая по итогам уборочной кампании.

Отмечается, что причиной этому стала засуха в Сибири, на Урале, на Алтае и в Ставропольском крае, а также подтопления летом в Подмосковье, Чувашии и Костроме.

Кроме того, на ценах также отразились пандемия коронавируса, поздняя посевная и дикие кабаны, которые, как пишет издания, массово уничтожали посевы в западных и северо-западных районах Подмосковья.

В настоящее время цена за 1 кг картошки в среднем выросла по сравнению с прошлым годом на 4 рубля, а в некоторых регионах — на 10 рублей.

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