Премьер Дании поддержала дискуссию о будущем «Северного потока — 2»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю это позитивным, поскольку я на протяжении всего времени была против «Северного потока — 2», — отметила она.

При этом политик напомнила о заявлениях ряда германских политиков, которые выступают за остановку проекта из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом», — резюмировала премьер.

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