Эксперт предостерег от вложений в валюту
Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» рассказал, почему на сегодняшний день лучше не вкладываться в валюту.
По словам эксперта, сейчас на рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Российская валюта резко реагирует на рост геополитической напряженности.
Бахтин отметил, что, если к концу года ситуация на нефтяном рынке стабилизируется, а санкционное давление на Россию ослабнет, то рубль может стабилизироваться.
При этом эксперт подчеркнул, что валюта сложна в прогнозировании. Оценить эффективность решения об отказе от инвестирования можно только спустя время.
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