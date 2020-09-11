Эксперт предостерег от вложений в валюту

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» рассказал, почему на сегодняшний день лучше не вкладываться в валюту.

По словам эксперта, сейчас на рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Российская валюта резко реагирует на рост геополитической напряженности.

Бахтин отметил, что, если к концу года ситуация на нефтяном рынке стабилизируется, а санкционное давление на Россию ослабнет, то рубль может стабилизироваться.

При этом эксперт подчеркнул, что валюта сложна в прогнозировании. Оценить эффективность решения об отказе от инвестирования можно только спустя время.

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