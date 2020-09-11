Минфин может в ближайшие два года заимствовать более 7 трлн рублей

Минфин России в ближайшие 2 года может привлечь в бюджет заимствований более чем на 7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

В 2020 году по плану ожидаются заимствования на 5,4 трлн рублей, погашение — на 967 млрд рублей, чистое привлечение — 4,442 трлн рублей.

План на 2021 год по валовым заимствованиям составляет 3,822 трлн рублей, погашение — порядка 1 трлн рублей, чистое привлечение составит примерно 2,7 трлн рублей.

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