Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода

В Кремле не обсуждается идея введения минимального гарантированного дохода для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока, насколько я знаю, никаких предметных обсуждений на этот счет не ведется», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что все инициативы «что называется, на столе», однако предметных обсуждений, которые могли бы быть формализованы, пока нет.