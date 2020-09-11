Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода
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В Кремле не обсуждается идея введения минимального гарантированного дохода для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Пока, насколько я знаю, никаких предметных обсуждений на этот счет не ведется», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля подчеркнул, что все инициативы «что называется, на столе», однако предметных обсуждений, которые могли бы быть формализованы, пока нет.