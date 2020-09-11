В Госдуме приветствуют введение двойных ценников в магазинах
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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак прокомментировал идею введения новых двойных ценников. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, такие изменения позволят людям быть активнее и повысят ответственность гражданского общества, поскольку покупатели смогут контролировать соблюдение требований производителями и продавцами.
«Надо приветствовать такие меры», — произнес Рыжак.
Он добавил, что поскольку граждане заинтересованы в том, чтобы жизнь стала более предсказуемой, нужно начать использовать соответствующие элементы.
Ранее Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — двойные.
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