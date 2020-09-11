Минтранс спрогнозировал введение бесплатного проезда в транспорте

В Минтрансе считают, что общественный транспорт России может стать бесплатным к 2035 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии.

При этом в документе отмечается, если это станет возможным, то все категории автомобилистов будут обязаны платить за проезд по дорогам «всех категорий»: от трасс регионального значения до дорожной сети городских агломераций.

Механизм «пользователь платит» позволит финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование, а также простимулирует граждан чаще ездить на общественном, а не личном транспорте.

Также будет поощряться пользование велосипедами, самокатами и другими видами немоторизированного транспорта. В районах массовой застройки будут появляться метро и легкий рельсовый транспорт.

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